Три человека погибли в ДТП на Таллинском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, , 05:49 — REGNUM На Таллинском шоссе Красносельского района Северной столицы произошло столкновение автомобилей Toyota и Hyundai, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека — водитель и двое пассажиров автомобиля Hyundai. Водитель другой иномарки получит тяжелые травмы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в результате массового ДТП на внутренней стороне МКАД образовалась многокилометровая пробка. По данным Центра организации дорожного движения, пробка растянулась на 10 километров.

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