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В одном из торговых центров Москвы у эскалатора провалились ступени

Происшествия

Вместо ступенек зияет дыра

В одном из торговых центров Москвы у эскалатора провалились ступени
Эскалатор

Москва, 24 октября 2018, 05:23 — REGNUM  Эскалатор частично обрушился в торговом центре Columbus на Кировоградской улице в Москве, передает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что авария произошла в дневное время, когда в ТЦ были посетители. На месте ЧП работают ремонтники.

Посетители Columbus засняли происшествие на видео, где вместо ряда ступеней эскалатора зияет дыра.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая во Владивостоке девочка повредила ноги на эскалаторе в торговом центре. Восьмилетний ребенок был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: В торговом центре Владивостока ребенку зажевало ноги на эскалаторе

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