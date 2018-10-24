Самолет с эмблемой люфтваффе упал на шоссе в Калифорнии

Лос-Анджелес, США, , 05:10 — REGNUM Одномоторный самолет с символикой люфтваффе на крыльях упал на шоссе № 101 в штате Калифорния, сообщает телекомпания KTLA.

Сообщается, что во время полета пилот заметил неполадки в двигателе, после чего решил экстренно посадить самолет на шоссе. Однако на пути посадки самолета оказался автомобиль, поэтому пилот решил уклониться от столкновения. В результате посадки самолет врезался в разделитель полос на шоссе. В результате аварии пострадавших не было. Оказалось, что самолет принадлежал «Эскадрону Кондор» — организации, занимающейся реставрацией самолетов времен Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Германии произошел инцидент с участием легкомоторного самолета. Пилот не смог сразу зайти на посадку из-за сильного бокового ветра и решил сделать дополнительный круг, однако не сумел набрать нужную высоту. В результате чего самолет въехал в стоящую толпу людей. Три человека погибли и восемь получили ранения.

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