Полиция арестовала флоридца, трогавшего спящую в самолете женщину

Альбукерке, США, , 04:42 — REGNUM Полиция задержала 49-летнего жителя Тампы (штат Флорида) за домогательства до женщины, спавшей в самолете рейса Хьюстон — Альбукерке, сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что мужчина во время полета дважды потрогал спящую женщину. Она попросила его прекратить или пересесть, однако это мужчину не успокоило. После приземления самолета он был задержан. На вопрос правоохранителей, почему он трогает незнакомых женщин, флоридец ответил:

«Президент Соединенных Штатов говорит, что это нормально — трогать женщин за интимные места».

В настоящее время задержанный ожидает суда. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.