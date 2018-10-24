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Полиция арестовала флоридца, трогавшего спящую в самолете женщину

Происшествия

Он считал, что Трамп не против

Полиция арестовала флоридца, трогавшего спящую в самолете женщину
Задержание

Альбукерке, США, 24 октября 2018, 04:42 — REGNUM  Полиция задержала 49-летнего жителя Тампы (штат Флорида) за домогательства до женщины, спавшей в самолете рейса Хьюстон — Альбукерке, сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что мужчина во время полета дважды потрогал спящую женщину. Она попросила его прекратить или пересесть, однако это мужчину не успокоило. После приземления самолета он был задержан. На вопрос правоохранителей, почему он трогает незнакомых женщин, флоридец ответил:

«Президент Соединенных Штатов говорит, что это нормально — трогать женщин за интимные места».

В настоящее время задержанный ожидает суда. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

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Сексуальные маньяки
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