В Рязанской области пассажиры микроавтобуса пострадали в ДТП с «КамАЗом»

Рыбное, Рязанская область, , 04:37 — REGNUM Несколько человек пострадали при аварии на трассе М5 с участием пассажирского автобуса и грузовика, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Рязанской области.

Столкновение произошло 23 октября в 17:40 мск в Рыбновском районе. Citroen и «КамАЗ» столкнулись на 162 километре трассы М-5 («Урал»).

"По уточненной информации, произошло ДТП с участием микроавтобуса «Ситроен» и грузового атомобиля КамАЗ. Имеются пострадавшие», — сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий ДТП привлечены семь человек, один пожарный и один спасательный автомобиль.

Напомним, по данным ГИБДД, в России за минувший год произошло почти 170 тысяч автомобильных аварий. Погибли в этих ДТП 19 тысяч человек. По вине водителей совершено 143 тысяч аварий.