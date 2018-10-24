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В Рязанской области пассажиры микроавтобуса пострадали в ДТП с «КамАЗом»

Происшествия

На трассе М5 столкнились Citroen и «КамАЗ»

Рыбное, Рязанская область, 24 октября 2018, 04:37 — REGNUM  Несколько человек пострадали при аварии на трассе М5 с участием пассажирского автобуса и грузовика, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Рязанской области.

Столкновение произошло 23 октября в 17:40 мск в Рыбновском районе. Citroen и «КамАЗ» столкнулись на 162 километре трассы М-5 («Урал»).

"По уточненной информации, произошло ДТП с участием микроавтобуса «Ситроен» и грузового атомобиля КамАЗ. Имеются пострадавшие», — сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий ДТП привлечены семь человек, один пожарный и один спасательный автомобиль.

Напомним, по данным ГИБДД, в России за минувший год произошло почти 170 тысяч автомобильных аварий. Погибли в этих ДТП 19 тысяч человек. По вине водителей совершено 143 тысяч аварий.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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