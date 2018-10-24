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В Астраханской области ликвидирован крупный пожар в торговом павильоне

Происшествия

Площадь пожара составила 2500 кв.м

Астрахань, 24 октября 2018, 04:00 — REGNUM  Пожар площадью две с половиной тысячи квадратных метров ликвидирован в одном из торговых павильонов города Ахтубинск (Астраханская область), сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«В 22:35 (время местное) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения. В 00:35 (время местное) — полная ликвидация пожара», — сообщили в МЧС РФ.

Уточняется, что из-за пожара пришлось эвакуировать 85 жителей соседних домов: их отвезли в здание школы №8.

Напомним, пожар в Ахтубинске вспыхнул вечером 23 октября на рынке «Хитрый» по адресу ул. Нестерова, 6. Сначала площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, но затем увеличилась.

К тушению пожара привлечены десятки огнеборцев и 14 единиц техники. Через полтора часа после начала горения пожар был локализован.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС: пожар на астраханском рынке локализован

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Пожары в учреждениях торговли
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