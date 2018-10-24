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В Норвегии ДТП с участием американских военных «собрало» семь машин

Происшествия

Несколько американцев получили травмы

Тронхейм, Норвегия, 24 октября 2018, 03:21 — REGNUM  Семь автомобилей столкнулись или съехали с дороги в ходе ДТП в губернии Трёнделаг (Норвегия), сообщает NRK.

Уточняется, что в аварию попали американские военные, приехавшие в Норвегию на учения НАТО. А итоге пострадали четверо американцев, причем двоих пришлось везти в больницу на вертолете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Норвегии 25 октября начнутся крупномасштабные учения НАТО Trident Juncture 18 («Единый трезубец»). В маневрах примут участие 53 тысячи военнослужащих, 14% которых — американцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Учения НАТО в Норвегии. Противник — высокотехнологический паук

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Скандинавия и НАТО
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