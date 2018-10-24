Среда, 24 Октября 2018 года
03:29:06 МСК

В Баварии на колесе обозрения травмировались восемь детей

Происшествия

Дети находятся в больнице

Тиршенройт, Германия, 24 октября 2018, 03:03 — REGNUM  Восемь детей получили травмы различной степени тяжести после прогулки на колесе обозрения в городе Тиршенройте (Бавария, ФРГ), пишет Spiegel Online.

Уточняется, что пострадавшие находятся в медучреждениях, тяжелых травм не диагностировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта городе Нёвиль-сюр-Сон (Франция) в результате аварии на карусели четыре человека получили травмы, один — погиб. У карусели оторвалась во время движения одна из кабинок.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции рухнула кабина карусели с людьми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в развлекательных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить