В Баварии на колесе обозрения травмировались восемь детей

Тиршенройт, Германия, , 03:03 — REGNUM Восемь детей получили травмы различной степени тяжести после прогулки на колесе обозрения в городе Тиршенройте (Бавария, ФРГ), пишет Spiegel Online.

Уточняется, что пострадавшие находятся в медучреждениях, тяжелых травм не диагностировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта городе Нёвиль-сюр-Сон (Франция) в результате аварии на карусели четыре человека получили травмы, один — погиб. У карусели оторвалась во время движения одна из кабинок.

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