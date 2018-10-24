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Двум российским болельщикам в Риме сделали операцию

Происшествия

Посольство пытается помочь пострадавшим

Рим, 24 октября 2018, 03:05 — REGNUM  Двум пострадавшим гражданам России во время обрушения эскалатора в римском метро сделали операцию, сообщает посольство РФ в Италии в своем Twitter.

Сообщается, что в больнице «Умберто I» находятся трое российских болельщиков. Двух и них прооперировали врачи. Подчеркивается, что сотрудники посольства стараются оказать любую помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в метро итальянской столицы произошло обрушение эскалатора в тот момент, когда по нему передвигались российские футбольные болельщики. В результате инцидента пострадали 30 человек, семь из них были госпитализированы. Мэрия Рима уже заявила о готовности оказать помощь пострадавшим российским гражданам и их семьям.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в римском метро

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