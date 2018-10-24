Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в римском метро

Рим, , 01:12 — REGNUM В результате инцидента в метро итальянской столицы пострадали 30 человек, заявил пресс-атташе посольства РФ в Риме Дмитрий Гурин, сообщает РЕН-ТВ.

По его данным, семеро из 30 пострадавших были вынесены из метро на носилках, в настоящее время они госпитализированы. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в итальянском метро произошел инцидент перед матчем Лиги чемпионов между московским футбольным клубом ЦСКА и римской «Ромой».

По некоторым данным, эскалатор сорвался и начал спускаться вниз на большой скорости именно тогда, когда на нем находились российские болельщики. Мэрия итальянской столицы уже заявила, что ведет расследование инцидента. Также местные власти готовы оказать помощь пострадавшим футбольным фанатам и их семьям.

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