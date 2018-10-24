На Украине задержали фальшивых «антикоррупционеров»

Киев, , 00:04 — REGNUM На Украине полиция задержала группу преступников, которые вымогали деньги под видом «борьбы с коррупцией», сообщает 23 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, преступная группировка занималась вымогательством, прикрываясь «борьбой с коррупцией». Молодые люди требовали от своих жертв деньги, а в обмен обещали не разглашать конфиденциальную информацию. Если жертва отказывалась платить, преступники угрожали физической расправой и выкладывали в интернете фальсифицированную «конфиденциальную информацию».

Напомним, ранее в Киеве задержали сотрудника «Укравтодора», который за взятки выдавал фальшивые экспертизы. Так, чиновник требовал более $23 тыс. за ускорение проведения экспертизы.