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На Украине задержали фальшивых «антикоррупционеров»

Происшествия

Преступники собирали фальшивый компромат, который выкладывался в сеть

На Украине задержали фальшивых «антикоррупционеров»
На Украине

Киев, 24 октября 2018, 00:04 — REGNUM  На Украине полиция задержала группу преступников, которые вымогали деньги под видом «борьбы с коррупцией», сообщает 23 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, преступная группировка занималась вымогательством, прикрываясь «борьбой с коррупцией». Молодые люди требовали от своих жертв деньги, а в обмен обещали не разглашать конфиденциальную информацию. Если жертва отказывалась платить, преступники угрожали физической расправой и выкладывали в интернете фальсифицированную «конфиденциальную информацию».

Напомним, ранее в Киеве задержали сотрудника «Укравтодора», который за взятки выдавал фальшивые экспертизы. Так, чиновник требовал более $23 тыс. за ускорение проведения экспертизы.

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Коррупция и борьба с ней
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