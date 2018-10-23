Власти Рима обещают оказать помощь пострадавшим российским фанатам

Рим, , 23:58 — REGNUM Власти Рима готовы оказать помощь пострадавшим в результате аварии на эскалаторе российским футбольным болельщикам и их семьям. Об этом заявила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи, прибывшая на место ЧП на станции метро Repubblica.

Мэр сообщила, что в настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. При этом она отметила, что, по свидетельствам очевидцев, находившиеся на эскалаторе «прыгали и танцевали» перед тем, как случилась авария.

Напомним, инцидент в итальянском метро произошёл сегодня перед матчем Лиги чемпионов между футбольными клубами ЦСКА и «Рома». Эскалатор сорвался и начал спускаться вниз на большой скорости в тот момент, когда на нём находились российские фанаты. Травмы получили по меньшей мере 30 человек, семеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

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