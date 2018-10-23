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В США на заводе ядерных боеприпасов объявлена тревога

Происшествия

Никаких подробностей не сообщается

В США на заводе ядерных боеприпасов объявлена тревога
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ядерное оружие

Вашингтон, 23 октября 2018, 23:36 — REGNUM  В США на территории предприятия по сборке ядерных боеголовок объявлена тревога, сообщается 23 октября на странице завода в Twitter.

Предприятие «Пантекс» расположено возле города Амарилло в штате Техас. Руководство завода сообщило, что тревога была объявлена из-за инцидента в сфере безопасности.

Кроме самого предприятия, инцидент затронул автомагистраль, въезд на которую был из-за него ограничен.

Администрация завода «Пантекс» позднее сообщила о благополучном завершении инцидента, но не раскрывала никаких подробностей происшествия.

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Ядерное оружие
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