Из-за урагана «Уилла» в Мексике эвакуированы 10 тыс жителей штата Наярит

Мехико, , 23:15 — REGNUM Около 10 тыс мексиканского штата Наярит эвакуированы из-за приближения тихоокеанского урагана «Уилла», сообщает 23 октября интернет-портал Universal.

В двух муниципалитетах штата открыты 19 убежищ для размещения эвакуированных людей.

Сутки назад ураган «Уилла», движущийся из Тихого океана к побережью Мексики, достиг высшей по опасности пятой категории. Затем метеорологи установили, что сила урагана снизилась до третьей категории.

Тем не менее, в двух мексиканских штатах Синалоа и Наярит объявлена чрезвычайная ситуация.

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