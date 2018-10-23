Обрушение эскалатора с болельщиками ЦМКА в Риме. Видео

Рим, , 23:02 — REGNUM В Сети опубликовано видео с обрушением эскалатора в метрополитене Рима, в результате которого были травмированы 30 болельщиков футбольного клуба ЦСКА.

Видеозапись демонстрирует как полотно эскалатора резко ускоряется и стоящие на нем люди падают, образовывая внизу опасную давку.

Как сообщало, 23 октября на станции римского метро Repubblica обрушился эскалатор с российскими футбольными болельщиками, ехавшими на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянской «Ромой».

На данный момент известно, что из числа пострадавших семь человек остаются в тяжелом состоянии, состояние пятерых характеризуется как среднетяжелое, а еще 18 болельщиков получили легкие травмы.

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