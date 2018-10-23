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Болельщик ЦСКА получил ножевое ранение во время драки в Риме

Происшествия

Полиция применяет пожарные гидранты для разгона фанатов ЦСКА и «Ромы»

Рим, 23 октября 2018, 22:50 — REGNUM  Болельщик российского футбольного клуба ЦСКА получил ножевое ранение во время драки перед матчем Лиги чемпионов в Риме, передаёт ANSA.

Как сообщается, инцидент произошёл на мосту Дука д'Аоста возле «Стадио Олимпико», где проходит матч между ЦСКА и «Рома».

По сообщениям итальянских СМИ, стычки между футбольными фанатами произошли в нескольких местах города. Для разгона толпы полиция применяет пожарные гидранты.

Известно о задержании правоохранителями около 20 человек. Среди них есть российские граждане, число которых уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на станции метро Repubblica сорвался эскалатор с болельщиками ЦСКА, в разельтате чего пострадали 30 человек. Семеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» проходит в эти минуты. На данный момент армейцы уступают хозяевам со счётом 0:2.

Читайте ранее в этом сюжете: Итальянские СМИ возложили вину за ЧП с эскалатором на российских фанатов

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