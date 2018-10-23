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Шахта «Осинниковская» в Кузбассе возобновила работу после эвакуации

Происшествия

В шахте вечером 23 октября произошла остановка главного вентилятора

Шахта «Осинниковская» в Кузбассе возобновила работу после эвакуации
Шахта

Кемерово, 23 октября 2018, 22:36 — REGNUM  Шахта «Осинниковская» в Кемеровской области возобновила работу после остановки главного вентилятора, из-за которой была объявлена эвакуация. Об этом сообщили в «Распадской угольной компании», под управлением которой находится предприятие.

«Шахта работает в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение компании.

В экстренных службах региона сообщили РИА «Новости», что остановка вентилятора произошла в результате понижения напряжения. Отмечается, что в забое в настоящее время остаются 12 человек, которые поддерживают жизнедеятельность шахты.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 23 октября из шахты «Осинниковская» были эвакуированы более ста горняков. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

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