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На станции в индийской Калькутте в давке погибли люди

Происшествия

Раненые находятся в тяжелом состоянии

На станции в индийской Калькутте в давке погибли люди
tuhinkhamaru740

Калькутта, Индия, 23 октября 2018, 23:04 — REGNUM  Двое человек погибли и не менее 17 пострадали в результате давки на станции в индийском городе Калькутта, 23 октября передает агентство Associated Press.

По информации официальных лиц, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице штата Западная Бенгалия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в городе Армитсар в индийском штате Пенджаб около 60 человек погибли из-за наезда поезда на толпу.

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