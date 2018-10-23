Итальянские СМИ возложили вину за ЧП с эскалатором на российских фанатов

Рим, , 21:59 — REGNUM Причиной аварии в римском метрополитене стали действия болельщиков ЦСКА, которые запрыгнули на эскалатор толпой, передаёт итальянское издание La Repubblica.

По последним данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 30 человек, состояние семерых медики оценивают как тяжёлое. В посольстве России сообщили, что большинство пострадавших, вероятно, являются российскими гражданами. В настоящее время данная информация уточняется.

Напомним, инцидент произошёл на станции метро Repubblica, расположенной на той же линии, что и «Стадио Олимпико», где сегодня должен проходить матч Лиги чемпионов между футбольными клубами ЦСКА и «Рома». Эскалатор в метро сорвался и начал с большой скоростью двигаться вниз в тот момент, когда на нём находились болельщики ЦСКА.

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