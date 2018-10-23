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В результате ЧП с эскалатором в метро Рима пострадали 30 человек

Происшествия

По предварительным данным, большинство пострадавших — болельщики ЦСКА

Рим, 23 октября 2018, 21:51 — REGNUM  В результате инцидента с эскалатором в римском метрополитене получили травмы 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России.

Как уточняется, состояние семерых пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё пятеро находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения.

«Велика вероятность, что большинство пострадавших россияне, но пока их личности и национальность не устанавливались», — отметили в посольстве.

На странице футбольного клуба ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что один из пострадавших болельщиков лишился ноги, другие получили ушибы и порезы.

Напомним, инцидент произошёл на станции метро Repubblica. Эскалатор сорвался и начал с большой скоростью двигаться вниз. В этот момент на нём находились болельщики ЦСКА, направлявшиеся на матч против итальянской «Ромы».

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ЧП в метрополитене
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