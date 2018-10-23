Фанаты ЦСКА пострадали в результате ЧП с эскалатором в метро Рима

Рим, , 21:23 — REGNUM Российские болельщики футбольного клуба ЦСКА получили травмы в результате поломки эскалатора в римском метрополитене. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По свидетельствам очевидцев, эскалатор внезапно начал спускаться с большой скоростью, внизу людей сбрасывало на пол, возникла давка.

Представитель полицейского управления Рима сообщил РИА «Новости», что в результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь человек. Все они в настоящее время доставлены в медучреждения.

Сообщается, что ЧП произошло на станции Repubblica, которая расположена на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где должен проходить матч. После происшествия станция закрыта.

Напомним, ЦСКА сегодня встречается с итальянской «Ромой» в матче Лиги чемпионов.

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