На шахте «Осинниковская» в Кузбассе эвакуируют горняков

Осинники, Кемеровская область, , 21:08 — REGNUM На шахте «Осинниковская» в Кемеровской области проводится эвакуация из-за остановки вентилятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, на шахте произошла остановка главного вентилятора. В этот момент под землёй находились более 100 человек. В настоящее время все шахтёры выводятся на поверхность.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Официальных сообщений о произошедшем на текущий момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года на шахте «Осинниковская» произошло обрушение породы, в результате чего погиб один горняк и ещё один получил травмы.