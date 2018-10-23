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На шахте «Осинниковская» в Кузбассе эвакуируют горняков

Происшествия

Шахтёров эвакуируют из-за остановки вентилятора

На шахте «Осинниковская» в Кузбассе эвакуируют горняков
Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925.

Осинники, Кемеровская область, 23 октября 2018, 21:08 — REGNUM  На шахте «Осинниковская» в Кемеровской области проводится эвакуация из-за остановки вентилятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, на шахте произошла остановка главного вентилятора. В этот момент под землёй находились более 100 человек. В настоящее время все шахтёры выводятся на поверхность.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Официальных сообщений о произошедшем на текущий момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года на шахте «Осинниковская» произошло обрушение породы, в результате чего погиб один горняк и ещё один получил травмы.

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