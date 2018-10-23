МЧС: пожар на астраханском рынке локализован

Ахтубинск, Астраханская область, , 20:58 — REGNUM Пожар на рынке в Ахтубинске Астраханской области локализован. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, о локализации было объявлено в 19:55 по местному времени (18:55 мск).

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар начался вечером 23 октября на улице Нестерова в торговом павильоне на территории рынка «Хитрый». Спасатели получили сигнал в 18:40 по местному времени (17:40 мск).

Огнем была охвачена площадь 2,5 тыс. квадратных метров. 85 жителей близлежащих домов эвакуировали и разместили в школе №8. Угрозы распространения огня не было. К ликвидации пожара было привлечено 53 единицы техники и 202 человека.

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