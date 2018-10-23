По факту пожара на заводе «Электроцинк» возбуждено уголовное дело

Владикавказ, , 20:52 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе и гибели при тушении пожара сотрудника МЧС. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

«Результаты осмотра места происшествия, записи камер видеонаблюдения, установленных в цехе, и объяснения очевидцев происшествия дают основания полагать об имевших место нарушениях промышленной безопасности опасного производственного объекта, послуживших возникновению пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ЧП нанесло ОАО «Электроцинк» крупный ущерб, который оценивается в сумму более 500 тысяч рублей.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября 2018 года на территории завода «Электроцинк» произошло возгорание в одном из помещений электролитного цеха. Во время тушения пожара у входных ворот цеха произошло обрушение кирпичной стены, в результате чего погиб 38-летний командир отделения пожарно-спасательной части, ещё двое сотрудников МЧС получили травмы различной степени тяжести.

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