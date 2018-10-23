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По факту пожара на заводе «Электроцинк» возбуждено уголовное дело

Происшествия

При тушении пожара на заводе во Владикавказе 21 октября погиб сотрудник МЧС

По факту пожара на заводе «Электроцинк» возбуждено уголовное дело
skeezy
Пожарный

Владикавказ, 23 октября 2018, 20:52 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе и гибели при тушении пожара сотрудника МЧС. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

«Результаты осмотра места происшествия, записи камер видеонаблюдения, установленных в цехе, и объяснения очевидцев происшествия дают основания полагать об имевших место нарушениях промышленной безопасности опасного производственного объекта, послуживших возникновению пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ЧП нанесло ОАО «Электроцинк» крупный ущерб, который оценивается в сумму более 500 тысяч рублей.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября 2018 года на территории завода «Электроцинк» произошло возгорание в одном из помещений электролитного цеха. Во время тушения пожара у входных ворот цеха произошло обрушение кирпичной стены, в результате чего погиб 38-летний командир отделения пожарно-спасательной части, ещё двое сотрудников МЧС получили травмы различной степени тяжести.

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Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе
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