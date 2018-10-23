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В Челябинске разбилась маршрутка: есть пострадавшие

Происшествия

Микроавтобус врезался в грузовую «Газель»

Челябинск, 23 октября 2018, 19:54 — REGNUM  В Челябинске разбился микроавтобус, курсировавший по 56-му городскому маршруту общественного транспорта. Водитель допустил столкновение с грузовой «Газелью», сообщают очевидцы.

Авария произошла днём 23 октября на Комсомольском проспекте. От удара «Газель» отбросило на две легковые машины, а затем она врезалась в дерево, пишет издание 74.ru.

В городском управлении здравоохранения журналистам сообщили о шестерых пострадавших, все они — пассажиры автобуса. Пятеро были доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное. Шестой пострадавший отказался от поездки в больницу.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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