В Челябинске разбилась маршрутка: есть пострадавшие

Челябинск, , 19:54 — REGNUM В Челябинске разбился микроавтобус, курсировавший по 56-му городскому маршруту общественного транспорта. Водитель допустил столкновение с грузовой «Газелью», сообщают очевидцы.

Авария произошла днём 23 октября на Комсомольском проспекте. От удара «Газель» отбросило на две легковые машины, а затем она врезалась в дерево, пишет издание 74.ru.

В городском управлении здравоохранения журналистам сообщили о шестерых пострадавших, все они — пассажиры автобуса. Пятеро были доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное. Шестой пострадавший отказался от поездки в больницу.