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В Астраханской области – крупный пожар на рынке

Происшествия

Площадь пожара достигла уже 2,5 тыс. кв. метров

Ахтубинск, Астраханская область, 23 октября 2018, 19:15 — REGNUM  Пожар на рынке в Ахтубинске Астраханской области произошел вечером 23 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации МЧС, сообщение о пожаре на улице Нестерова, на территории рынка «Хитрый», поступило около 18:40 по местному времени (17:40 мск). Пожар начался с торгового павильона. На месте от МЧС работают 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

По последним данным, пожар уже охватил площадь в 2,5 тыс. квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

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Пожары в учреждениях торговли
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