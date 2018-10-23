В Астраханской области – крупный пожар на рынке

Ахтубинск, Астраханская область, , 19:15 — REGNUM Пожар на рынке в Ахтубинске Астраханской области произошел вечером 23 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации МЧС, сообщение о пожаре на улице Нестерова, на территории рынка «Хитрый», поступило около 18:40 по местному времени (17:40 мск). Пожар начался с торгового павильона. На месте от МЧС работают 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

По последним данным, пожар уже охватил площадь в 2,5 тыс. квадратных метров. О пострадавших не сообщается.