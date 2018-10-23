Прокуратура ужесточает обвинения в деле о крушении моста в Генуе

Рим, , 19:07 — REGNUM Прокуратура Генуи ужесточит обвинения в адрес подозреваемых в виновности в частичном обрушении моста Моранди в Генуе, сообщает La Stampa во вторник, 23 октября.

По данным издания, в обвинении речь пойдет не о непредумышленном убийстве: в прокуратуре считают, что ответственные за трагедию не могли не осознавать возможных последствий тех своих действий, которые в итоге и привели к трагедии.

Подобная переквалификация статей может увеличить срок наказаний для подозреваемых в случае их осуждения на треть.

14 августа в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии считаются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы продолжают опрос свидетелей и рассматривают возможность предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 21 гражданину, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры.

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