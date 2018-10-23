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Депутата Верховной рады заподозрили в организации хищения крупной суммы

Происшествия

К хищению могут быть причастны более 10 человек

Депутата Верховной рады заподозрили в организации хищения крупной суммы
jackmac34
Гривны

Киев, 23 октября 2018, 19:03 — REGNUM  Депутат Верховной рады подозревается в организации хищения $20 млн из госбанка, сообщает 23 октября пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, депутат Верховной рады организовал хищение крупной суммы из госбанка. Непосредственно хищение средств провели родственники и партнеры депутата, которые злоупотребили своим служебным положением, а также подделали документы. В целом САП выявила более десяти лиц, которые могут быть причастны к хищению.

Напомним, ранее прокуратура объявила о подозрении бывшему сотруднику посольства Украины в Южно-Африканской Республике. Дипломат подозревается в хищении более $55 млн, выделенных на развитие дипломатического ведомства.

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