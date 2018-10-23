«Не надо играть в мачо!» — мексиканский губернатор об атаке урагана «Уилла»

Мехико, , 18:12 — REGNUM Губернатор мексиканского штата Наярит Антонио Эчеваррия призвал жителей штата «не играть в мачо» и «не бросать вызов» приближающемуся урагану «Уилла», 23 октября передает агентство Reuters.

«Давайте не будем играть в мачо. Давайте не будем действовать, как супергерои. Это очень сильный ураган, очень мощный, мы не хотим трагедий», — заявил губернатор в обращении к жителям штата.

В настоящий момент ураган «Уилла» находится в 240 километрах от мексиканского побережья. В штате Наярит в связи с приближением урагана четвертой категории эвакуированы более 10 тыс. человек.

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