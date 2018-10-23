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Ураган «Уилла» приближается к мексиканскому побережью

Происшествия

С побережья эвакуированы десятки тысяч человек

Мехико, 23 октября 2018, 18:11 — REGNUM  Ураган четвертой категории «Уилла» приближается к мексиканскому побережью, 23 октября передает агентство Reuters.

Жители прибрежных городов готовятся к удару стихии — в зданиях заколачивают окна, береговую линию укрепляют мешками с песком. С побережья эвакуированы десятки тысяч человек.

В настоящий момент сила ветра «Уиллы» достигает 209 километров в час, ураган находится в 240 километрах от побережья штата Синалоа.

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