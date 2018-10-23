В Краснодарском крае депутата будут судить за убийство крестного отца

Краснодар, , 17:42 — REGNUM Депутат совета муниципального образования город-курорт Анапа предстанет перед судом по обвинению в убийстве, а также в незаконном приобретении и ношении оружия. О передаче громкого уголовного дела в суд сообщила 23 октября пресс-служба краевого СУ СКР. Фамилия обвиняемого пока не называется.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 7 мая 2018 года в районе станицы Раевской. Согласно материалам дела, депутат обвиняется в том, что не менее шести раз выстрелил из газового пистолета «ИЖ-79−8» (переделанного) в 57-летнего мужчину — своего крестного отца. После совершения убийства он скрылся с места происшествия.

В прокуратуре края уточнили, что оружие, прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы к нему и не менее шести патронов к нему калибра 9×18мм он купил у «неустановленного лица», и носил при себе.

Сам обвиняемый полностью признался в содеянном. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.