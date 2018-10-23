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Крушение поезда в Марокко: Машинист превысил скорость в 2,5 раза

Происшествия

Машинист вёл пассажирский поезд на скорости 153 километра в час

Крушение поезда в Марокко: Машинист превысил скорость в 2,5 раза
lizzyliz
Паровоз

Рабат, 23 октября 2018, 17:11 — REGNUM  Причиной крушения поезда у города Сале в Марокко стало превышение скорости, 23 октября передает агентство Reuters.

По информации прокуратуры, машинист превысил скорость более чем в 2,5 раза — он вёл поезд на скорости 153 километра в час на участке с ограничением в 60 километров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Сиди-бу-Кнадель близ Сале пассажирский поезд сошел с рельсов. Погибли семеро человек, десятки пассажиров получили ранения.

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