В Орле разрушается «юбилейный» стадион: возбуждено уголовное дело

Орел, , 16:15 — REGNUM Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили следственные органы СУ СКР по Орловской области в связи с нарушениями при реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 23 октября.

Уголовное дело возбуждено после того, как в ряде местных СМИ появились публикации, посвященные состоянию стадиона, реконструированного на бюджетные средства. Так, сообщалось, что из шести кортов работает только один, не завершены работы на трибунах, протекает кровля.

Сейчас следователи «допрашивают круг лиц, которые осуществляли контролирующие функции при реконструкции стадиона». Кроме того, проведены осмотры, изъята документация, назначена строительно-техническая экспертиза, проводятся и другие следственные действия.

Отметим, что реконструкция стадиона в Орле началась в 2015 году, к 450-летию города, ее исполняла компания «Мособлстрой» (точнее — субподрядчики). Деньги — а это более 100 млн рублей — были выделены преимущественно из федерального бюджета. Тогда стадион был принят, хотя часть работ так и осталась невыполненной. Причем уголовное дело, возбужденное СКР в связи с нарушениями при реконструкции этого объекта, не первое: в 2016 году УФСБ региона возбудило дело по статье о мошенничестве, на расследование оно было передано в УМВД. Его дальнейшая судьба неизвестна. А на то, чтобы завершить работы на стадионе, по последним оценкам, нужно 78 млн рублей.