Депутата гордумы Иркутска обвинили в двойном убийстве

Иркутск, , 16:01 — REGNUM Расследование убийства двух мужчин 21 год назад в Забайкальском крае вывело дознавателей на депутата городской думы Иркутска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 23 октября, доказательства причастности к этому преступлению народного избранника были получены в ходе совместной работы следователей с сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю.

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По данным следствия, пропавшие мужчины являлись членами одной из преступных группировок и были убиты в 1997 году. Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Подозреваемый в тяжком преступлении депутат думы города Иркутска был задержан 18 октября 2018 года и доставлен в Читу.

Сегодня, 23 октября, следователи СКР официально предъявили парламентарию обвинение. Предполагаемому убийце избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь лет тюрьмы грозит депутату сельского поселения в южноуральском Верхнеуральске Челябинской области за убийство земляка. На момент совершения преступления парламентарий был нетрезв.

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