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Премьер-министр Словакии попал в аварию из-за оленя

Происшествия

Дикое животное выбежало на дорогу

Премьер-министр Словакии попал в аварию из-за оленя
State Farm
Внимание, олени! (дорожный знак)

Братислава, 23 октября 2018, 15:47 — REGNUM  Автомобиль с главой словацкого правительства Петером Пеллегрини столкнулся с оленем на северо-востоке страны. Об этом 23 октября сообщает радио RTVS.

Авария произошла между городами Попрад и Велька-Ломница. Пеллегрини травм не получил, а его водитель пострадал незначительно. Премьер-министра сопровождали телохранители.

Пеллегрини ехал в город Кежмарок, где прошло выездное заседание правительства. На севере и востоке Словакии автотрассы проходят через леса, и животные нередко становятся причинами ДТП.

Петер Пеллегрини возглавляет правительство Словакии с 22 марта 2018 года. Его предшественником на этом посту был Роберт Фицо.

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Дорожно-транспортные происшествия
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