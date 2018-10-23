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Канадский рэпер упал с самолета в ходе съемок клипа

Происшествия

Парашют музыканта не успел раскрыться

Вашингтон, 23 октября 2018, 15:45 — REGNUM  Во время съемок нового клипа погиб канадский исполнитель музыки «рэп» Джон Мак-Мюррей. Об этом сообщает портал Huffpost Canada.

По сведениям источников онлайн-издания в окружении артиста, 34-летний музыкант выполнял трюк, в результате которого по неосторожности сорвался и упал с крыла летящего легкомоторного самолета Cessna. Отмечается, что парашют музыканта не успел раскрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 8 октября известный под псевдонимом Hollywood Play музыкант Фрэнк Снайдер был убит неизвестным в Нью-Йорке.

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