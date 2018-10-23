В Мазари-Шарифе обнаружены тела четырех наблюдателей на афганских выборах

Мазари-Шариф, Афганистан, 23 октября 2018, 17:43 — REGNUM Официальный представитель сил безопасности провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) Шер Джан Дуррани заявил, что в столице региона Мазари Шарифе были обнаружены тела четырех человек.
По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», убитые являлись наблюдателями на недавних выборах в парламент Афганистана.
Согласно вышеупомянутому заявлению, наблюдатели были похищены на территории уезда Нахри-Шахи провинции Нангархар.
Сообщается, что наблюдатели были убиты вскоре после похищения, а уже затем их тела были доставлены в Мазари-Шариф.
Официальный представитель сил безопасности провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) Шер Джан Дуррани сказал, что на данный момент нельзя с уверенностью сказать, кто именно стоит за убийством четырех наблюдателей.
Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за совершение данного преступления.