В Мазари-Шарифе обнаружены тела четырех наблюдателей на афганских выборах

Мазари-Шариф, Афганистан, , 17:43 — REGNUM Официальный представитель сил безопасности провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) Шер Джан Дуррани заявил, что в столице региона Мазари Шарифе были обнаружены тела четырех человек.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», убитые являлись наблюдателями на недавних выборах в парламент Афганистана.

Согласно вышеупомянутому заявлению, наблюдатели были похищены на территории уезда Нахри-Шахи провинции Нангархар.

Сообщается, что наблюдатели были убиты вскоре после похищения, а уже затем их тела были доставлены в Мазари-Шариф.

Официальный представитель сил безопасности провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) Шер Джан Дуррани сказал, что на данный момент нельзя с уверенностью сказать, кто именно стоит за убийством четырех наблюдателей.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за совершение данного преступления.