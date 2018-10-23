Тело пятого погибшего найдено под завалами завода «Авангард» в Гатчине

Гатчина, Ленинградская область, , 15:18 — REGNUM На территории разрушенного предприятия в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области обнаружено тело пятого погибшего рабочего. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба областного Следственного управления СКР.

Отмечается, что по факту взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«На территории разрушенного предприятия в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленобласти обнаружено тело пятого рабочего, погибшего в результате взрыва», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле о взрыве на заводе пиротехнических изделий в Гатчине появился второй фигурант. Задержан директор ЗАО «Гатчинский завод «Авангард». Он подозревается в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса на территории предприятия.

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