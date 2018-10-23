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В Сирии затоплен район Дамаска из-за прорыва плотины Думейр

Происшествия

Район Адра в столице Сирии затоплен в результате прорыва плотины Думейр

В Сирии затоплен район Дамаска из-за прорыва плотины Думейр
Прорыв плотины

Дамаск, 23 октября 2018, 17:50 — REGNUM  В районе Адра города Дамаска, столицы Сирии, произошел прорыв плотины Думейр, который привел к наводнению. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», затоплены были как пригороды Адры, так и индустриальные центры.

Жители Дамаска, работающие на плотине, были унесены сильными течениями в неизвестном направлении, и многие из них до сих пор не найдены. Население затопленного района Адры оказалось заблокированным в своих домах до момента, когда спасательные службы пришли им на помощь.

По информации источника, район Адра являлся ключевым с точки зрения восстановления экономики Сирии.

Представители городской администрации среди причин прорыва плотины назвали технические просчеты и неисправности в ее эксплуатации. Потери исчисляются миллионами долларов.

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Зарубежная хроника
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