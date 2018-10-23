На Украине командир охраны арсенала пришел на службу пьяным

Винница, Украина, , 15:05 — REGNUM В Винницкой области Украины за пьянство на месте службы оштрафован военный, командующий охраной арсенала. Об этом сообщают 23 октября «Украинские новости».

Инцидент произошел в городе Калиновка в начале октября. Командир отделения взвода охраны арсенала утром прибыл в часть нетрезвым. В его крови было обнаружено 0,8 промилле алкоголя.

Младший сержант признал свою вину. Суд назначил ему наказание в размере 3 655 гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет на Украине произошло несколько ЧП на военных складах. Так, начале октября взорвался склад боеприпасов близ города Ични в Черниговской области.

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