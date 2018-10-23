Газ в шалаше: в Югре скончался подросток

Нефтеюганск, Югра, , 15:26 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Юноша отравился газом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ХМАО.

На данный момент известно, что двое подростков 14 и 15 лет обустроили шалаш возле гаражей на одной из улиц Нефтеюганска. С наступлением холодов для обогрева шалаша они стали использовать портативную горелку, которая питалась от газового баллона. По неизвестным причинам помещение заполнилось газом. Старшему стало плохо.

Как сообщает управление СКР, днём 21 октября в дежурную часть просигнализировали из медучреждения о нахождении у них 15-летнего юноши в тяжёлом состоянии. Его безуспешно пытались реанимировать. Смерть подростка наступила в результате отравления газом. По факту трагедии СУ СКР по ХМАО проводит процессуальную проверку.

Как выяснилось, юноши — из благополучных семей, по месту учёбы характеризуются положительно.

Аналогичный случай произошёл в Башкирии. Тело 15-летнего юноши было обнаружено днем 2 сентября во дворе одного из домов города Уфы.

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