Циркуны, Украина, , 14:23 — REGNUM Неизвестные повредили часть мемориального комплекса, установленного в честь жителей села Циркуны, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, сообщил 23 октября официальный сайт национальной полиции Харьковской области.

На месте преступления побывала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к вандализму.

Напомним, в Киеве принято решение снести памятник русском полководцу Александру Васильевичу Суворову, установленный на территории бывшего Суворовского училища, поскольку память о нём, по словам инициаторов, создаёт «негативные стереотипы» об истории украинского народа.

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