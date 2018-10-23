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Под Харьковом вандалы сломали стелу погибшим в годы Великой Отечественной

Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Циркуны, Украина, 23 октября 2018, 14:23 — REGNUM  Неизвестные повредили часть мемориального комплекса, установленного в честь жителей села Циркуны, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, сообщил 23 октября официальный сайт национальной полиции Харьковской области.

На месте преступления побывала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к вандализму.

Напомним, в Киеве принято решение снести памятник русском полководцу Александру Васильевичу Суворову, установленный на территории бывшего Суворовского училища, поскольку память о нём, по словам инициаторов, создаёт «негативные стереотипы» об истории украинского народа.

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Вандализм
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