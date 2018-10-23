В Ростовской области женщину осудили за сбыт наркотиков в кадетском корпусе

Аксай, Ростовская область, , 13:58 — REGNUM Аксайский районный суд Ростовской области приговорил местную жительницу к 11 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в кадетском корпусе, сообщили 23 октября в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

Отмечается, что женщина, будучи работником клининговой службы, пронесла на территорию кадетского корпуса в Аксае пакет с черным веществом, расфасованным по пяти отдельным сверткам.

Исследование показало, что изъятое вещество содержит сильнодействующий синтетический наркотик. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям незаконный сбыт и незаконное хранения наркотических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовские следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летнего мальчика, который скончался после приёма синтетического наркотика.

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