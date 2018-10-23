Тело пятого погибшего найдено на месте взрыва в Гатчине

Гатчина, Ленинградская область, , 14:05 — REGNUM Количество жертв взрыва на заводе пиротехнических изделий «Авангард» под Гатчиной в Ленинградской области возросло до пяти человек. На месте взрыва в поселке Малые Колпаны при разборе завалов 23 октября нашли еще одно тело погибшего.

«Пока его личность не установлена. Предполагается, что это один из рабочих, находившихся на предприятии в момент взрыва. Есть вероятность, что погибший — гражданин Таджикистана, как и трое других жертв. Однако до завершения официальной процедуры опознания делать выводы рано», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

Напомним, ранее была установлена личность четверых погибших: трое оказались гражданами Таджикистана, один — гражданином Белоруссии.

По уголовному делу о взрыве на заводе «Авангард» проходят два фигуранта — главный инженер и директор предприятия. Первому предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, мужчина помещен судом под домашний арест. Директор предприятия задержан и допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Напомним, причиной взрыва, по версии следствия, стал допуск к работе с опасными веществами людей, не прошедших обучение и не оформленных на предприятии. При взрыве пострадали семь человек, в том числе двое тяжело, нанесен большой материальный ущерб.

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