Два человека получили ранения в одном из кафе Москвы

Москва, 23 октября 2018, 13:42 — REGNUM В одном из кафе Москвы два человека получили ранения, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 23 октября в одном из кафе на улице Кастанаевская. В результате конфликта пострадали 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка, они были госпитализированы в больницу.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сентябре возле торгового центра на северо-востоке Москвы произошла массовая драга, в полицию были доставлены шесть участников инцидента.
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