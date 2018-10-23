Вторник, 23 Октября 2018 года
15:35:31 МСК

Два человека получили ранения в одном из кафе Москвы

Происшествия

Сотрудники полиции проводят проверку

Москва, 23 октября 2018, 13:42 — REGNUM  В одном из кафе Москвы два человека получили ранения, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 23 октября в одном из кафе на улице Кастанаевская. В результате конфликта пострадали 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка, они были госпитализированы в больницу.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сентябре возле торгового центра на северо-востоке Москвы произошла массовая драга, в полицию были доставлены шесть участников инцидента.

Читайте также: Массовая драка произошла возле здания ТЦ в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые конфликты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить