Суд выпустил под залог обвиняемого в насилии над полицейскими адвоката

Краснодар, , 13:25 — REGNUM Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения с пребывания под стражей на залог в сумме 600 тыс. рублей адвокату Михаилу Беньяшу, который обвиняется в насилии над полицейскими, сообщает 23 октября «Коммерсантъ».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Беньяша, которого в конце сентября Ленинский суд Краснодара отправил в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, 6 сентября сотрудниками полиции был выявлен факт призыва адвоката к участию в несогласованном митинге, об этом был составлен соответствующий рапорт, полиция возбудила дело об административном правонарушении.

Спустя три дня на улице двое полицейских подошли к адвокату и, предъявив служебные удостоверения, сообщили ему о необходимости проследовать вместе с ними в отдел полиции. Уже в машине, по пути в отдел, обвиняемый, согласно материалам дела, применил к сотрудникам полиции насилие: одного он схватил и даже укусил за руку, а второго трижды ударил локтем в лицо.

Читайте ранее в этом сюжете: Краснодарский адвокат покусал полицейского — СКР