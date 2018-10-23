Запрет на вылов омуля? Не слышали. В Бурятии поймали браконьеров

Улан-Удэ, , 13:10 — REGNUM С момента запрета на вылов байкальского омуля минул уже год, но судя по тому, что торговля этой рыбой не прекращается, данное ограничение не слишком помогло. Пример тому — очередное заявление Байкальской природоохранной прокуратуры о пойманных в Бурятии браконьерах. В ходе разбирательств выяснилось, что жители Кабанского района при помощи запрещенных орудий лова — сетей и «экранов» — добыли более тонны деликатесной рыбы.

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«По направленным прокуратурой в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в органы предварительного расследования материалам возбуждены и расследуются 7 уголовных дел в отношении 8 лиц по ст. 256 Уголовного кодекса РФ. У браконьеров изъяты лодки, орудия лова, добытый байкальский омуль», — пояснили в прокуратуре.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, год назад Министерство сельского хозяйства РФ ввело запрет на промысловый вылов омуля. Он распространяется не только на добычу рыбы, но и на ее продажу.

Ловить омуля разрешено только на удочку зимой и для личного пользования. Для Иркутской области «квоту» составляет в 20 кг рыбы в сутки, Бурятии — 5 кг. Продавать улов нельзя. Для представителей малых и коренных народов введены дополнительные квоты — они могут ловить 55 т омуля в год.

Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сделала вывод, что работа Росрыболовства по защите байкальского омуля является некачественной. В надзорном ведомстве уточнили, что к охране эндемика привлечено мало сотрудников, несмотря на нерестовый период. Передвижение граждан по акватории дельты реки Селенга и залива Посольский Сор озера Байкал контролируется слабо.

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