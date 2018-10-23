Из калужского общежития во время пожара эвакуировали 50 человек

Калуга, , 12:58 — REGNUM В Калуге в ночь на 23 октября загорелась комната в пятиэтажном общежитии на улице Калинина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Возгорание началось в одной из комнат на втором этаже общежития. Огонь уничтожил имущество на 25 м кв. Другие помещения не повреждены. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание при работе электрооборудования. Спасатели успешно эвакуировали из здания 50 человек, в том числе — 10 детей. Пострадавших на пожаре нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября на пожаре в доме на Привокзальной улице села Березичский Стеклозавод Козельского района погибли два человека. Возгорание произошло в частном одноэтажном жилом доме.

В ночь на 16 октября 2018 года в деревне Новая Ферзиковского района Калужской области сгорел жилой одноэтажный дом. В результате пожара погиб проживавший в доме местный житель 1957 года рождения. Погибший пенсионер уснул с непотушенной сигаретой в руках, в результате чего произошло возгорание. Мужчина проживал в доме один и злоупотреблял спиртными напитками.

Ранее в другой калужской деревне Судимир Жиздринского района сгорел одноэтажный деревянный дом. В результате пожар погиб проживавший в доме мужчина 1987 года рождения. Со слов сожительницы погибшего, когда начался пожар, она вместе с мужчиной вышла на улицу, а затем он вернулся домой, чтобы спасти кошку. Второй раз выйти из горящего дома мужчина уже не смог.

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