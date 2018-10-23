Теракт на севере Ирака: шесть жертв

Багдад, , 12:37 — REGNUM В результате террористического акта на севере Ирака погибли шесть человек, десятки получили ранения, сообщает 23 октября Anadolu.

Террористический акт был совершен по средствам заминированного автомобиля, припаркованного на обочине. Ни одна группировка не взяла ответственность за совершенное преступление.

Тем не менее власти страны подозревают «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в совершении данной атаки.

Напомним, несмотря на то, что деятельность боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по большей части пресечена на территории Ирака, тем не менее спящие ячейки террористов регулярно проявляют себя.

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