В ДТП на «Скандинавии» четыре человека получили травмы средней тяжести

Выборг, Ленинградская область, , 12:33 — REGNUM Четыре пассажира автобуса ПАЗ получили травмы средней тяжести после аварии на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД. Напомним, всего в ДТП в разной степени пострадали 24 человека, находившихся в автобусе, совершавшем служебную развозку.

Автобус оказался в кювете после столкновения с ним попутного автомобиля Mitsubishi ASX. Всего в салоне ПАЗ находилось 30 рабочих.

«Двадцати пассажирам автобуса ПАЗ оказана разовая медицинская помощь на месте. Водитель автомобиля Mitsubishi (мужчина 1971 г.р.) и водитель автобуса ПАЗ (мужчина 1975 г.р.) не пострадали», — отметили в УГИБДД.

Авария произошла около 07:30 на 171 км автодороги А-181 «Скандинавия»."Согласно акту обследования <…> дорожных условий, сопутствующих ДТП, не зафиксировано. Дорожное покрытие мокрое, проезжая часть обработана ПГМ (противогололедными материалами), гололеда не зафиксировано. Претензий к дорожным органам нет», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы в Ленобласти.

По данным СМИ, в автобусе ехали сотрудники «Газпрома».

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